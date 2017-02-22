"В Минобороны прекрасно понимают, что такое информационная война. Содержанием любой современной войны являются операции по подрыву военного, экономического потенциала, по разложению морального состояния войск, операции, которые дискредитируют руководство страны, в том числе военное", — пояснил Ивашов.
По его словам, мощные информационные войска нужны российскому государству и для того, чтобы проводить свою мирную политику. "Надо перестать оправдываться, а заставить Запад перейти к обороне, проводить операции против его лжи. Нам сегодня надо наступать", — подчеркнул специалист.
"Надо создать своего рода государственный штаб, который планировал бы не только контрпропаганду, оборонительные операции, но и информационно-психологические наступательные операции", — добавил Ивашов.
Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал РБК, что войска для информационных операций были созданы в России "недавно" и что информация о них является закрытой.
"НАТО создало преграды противодействия дезинформации России, направленные на проведение спецопераций, Минобороны РФ создало свой военный интернет. Конечно, предпринимаются попытки все это дезорганизовать", — признал сенатор (цитата по НСН).
Другой источник в Госдуме пояснил, что речь действительно идет о "структурном подразделении в Министерстве обороны, которое занимается отражением хакерских атак". "Также оно занимается контрпропагандой как внутри страны, так и за ее пределами, и в интернете, и в СМИ". При этом он выразил удивление, что Шойгу сообщил об этом, поскольку "информация является секретной".
Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский отметил, что победа в информационном противоборстве в реалиях сегодняшнего мира приобретает подчас большее значение, чем победа в классической войне с применением оружия.
"Сегодня информационное противоборство выходит на передний план, идет борьба за умы и массовое сознание людей. Победа над противником в этой войне может быть намного важнее, чем победа в классическом военном противостоянии, так как она бескровна, а эффект поразительный, обескровливающий и парализующий все органы власти государства-противника", — отметил он (цитата по РИА "Новости").