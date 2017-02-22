Глава Минобороны Сергей Шойгу объявил о создании в Вооруженных силах России войск информационных операций, передает "Интерфакс". В связи с этим бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России, генерал-полковник Леонид Ивашов заявил, что "Россия должна с помощью информационных операций эффективно доносить до руководства, элит и населения зарубежных стран свою правду о ситуации в мире, заставив Запад занять оборонительную позицию"

"В Минобороны прекрасно понимают, что такое информационная война. Содержанием любой современной войны являются операции по подрыву военного, экономического потенциала, по разложению морального состояния войск, операции, которые дискредитируют руководство страны, в том числе военное", — пояснил Ивашов.

По его словам, мощные информационные войска нужны российскому государству и для того, чтобы проводить свою мирную политику. "Надо перестать оправдываться, а заставить Запад перейти к обороне, проводить операции против его лжи. Нам сегодня надо наступать", — подчеркнул специалист.

"Надо создать своего рода государственный штаб, который планировал бы не только контрпропаганду, оборонительные операции, но и информационно-психологические наступательные операции", — добавил Ивашов.

Первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич рассказал РБК, что войска для информационных операций были созданы в России "недавно" и что информация о них является закрытой.

"НАТО создало преграды противодействия дезинформации России, направленные на проведение спецопераций, Минобороны РФ создало свой военный интернет. Конечно, предпринимаются попытки все это дезорганизовать", — признал сенатор (цитата по НСН).

Другой источник в Госдуме пояснил, что речь действительно идет о "структурном подразделении в Министерстве обороны, которое занимается отражением хакерских атак". "Также оно занимается контрпропагандой как внутри страны, так и за ее пределами, и в интернете, и в СМИ". При этом он выразил удивление, что Шойгу сообщил об этом, поскольку "информация является секретной".

Бывший начальник Генштаба Вооруженных сил РФ (2004-2008 годы) генерал армии Юрий Балуевский отметил, что победа в информационном противоборстве в реалиях сегодняшнего мира приобретает подчас большее значение, чем победа в классической войне с применением оружия.

"Сегодня информационное противоборство выходит на передний план, идет борьба за умы и массовое сознание людей. Победа над противником в этой войне может быть намного важнее, чем победа в классическом военном противостоянии, так как она бескровна, а эффект поразительный, обескровливающий и парализующий все органы власти государства-противника", — отметил он (цитата по РИА "Новости").