"Шестого марта убийца Дениса Вороненкова находился на временно неподконтрольной территории, а точнее в городе Донецке. Это дало президенту (Петру Порошенко — Ред.) и мне основания подозревать Россию в этом покушении", — заявил Луценко в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном в субботу, 1 апреля.

Юрий Луценко сообщил, что Павел Паршов являлся бывшим сотрудником Национальной гвардии, а "даже бывшим нацгвардейцам запрещено посещать эти территории". "Я не утверждаю, что Паршов — агент России. Но он мог им быть, причем уже много лет, в том числе в бытность службы в Нацгвардии. Мы будем знать больше, когда мы задержим его сообщников", — подчеркнул Луценко. По его словам, Вороненков был убит не из-за той информации, которую он сообщил, а из-за тех сведений, которые он мог бы рассказать в будущем.

Бывший депутат Госдумы Денис Вороненков был застрелен в Киеве 23 марта. Убийство произошло возле отеля "Премьер-палац", на пересечении бульвара Шевченко и улицы Пушкинской. Охранник Вороненкова и нападавший Павел Паршов ранили друг друга и оба были доставлены в больницу, где Паршов скончался от ран.