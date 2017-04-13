Как отмечает ТАСС, Трамп первым делом прокомментировал поездку госсекретаря Тиллерсона в Москву. Встречи главы Госдепа с российским руководством он охарактеризовал как "очень успешные". "Окончательный результат мы обнаружим через большой промежуток времени. Разговоры — не самое главное. Я думаю, что, опираясь на то, что я слышал, все прошло хорошо, может быть лучше, чем ожидалось", — отметил глава государства.

В то же время Трамп заметил, что сейчас отношения США и НАТО с Россией находятся "на самом низком уровне". Об этом в Москве говорил и сам Тиллерсон. Трамп повторил тезис о том, что США и НАТО следовало бы наладить контакты с РФ. "Было бы прекрасно, если бы НАТО и наша страна смогли поладить с Россией. Прямо сейчас мы совсем с ними не ладим… Но посмотрим, что случится. Путин — лидер России, Россия — сильная страна. Мы — очень, очень сильная страна. Посмотрим, что из этого выйдет", — добавил глава государства.

Столтенберг в свою очередь также высказался за диалог с Россией, одновременно подтверждая намерение альянса усиливать свои позиции на восточном фланге. Он подчеркнул, что прямой угрозы со стороны России нет, однако страна стала более агрессивной. "Я твердо убежден, что единственный способ сдержать Россию — это быть сильными. Но единственный способ избежать новой холодной войны, избежать гонки вооружений и избежать усиления напряженности — это продолжать привлекать Россию к политическому диалогу, — отметил он. — Мы твердо убеждены, что не существует противоречий между сильным альянсом, надежным сдерживанием оборонительного характера и политическим диалогом с Россией".

Свои переговоры с главой НАТО Трамп охарактеризовал как очень продуктивные: "У нас с генеральным секретарем состоялось продуктивное обсуждение того, что еще НАТО может сделать в борьбе с терроризмом. Я указывал на это еще давно, и они изменились, теперь они сражаются с терроризмом… Я говорил, что (альянс) является устаревшим. Он более не устаревший".

Президент США также коснулся темы Ирака и Афганистана. По его мнению, НАТО могла бы оказать поддержку иракским вооруженным силам. "Я надеюсь, что НАТО начнет играть заметную роль, оказывая поддержку нашим иракским партнерам в их борьбе с ИГИЛ", — сказал он. Кроме того, Трамп сообщил, что его помощник по национальной безопасности Герберт Макмастер направится в Афганистан, "чтобы понять, как США могут добиться прогресса с афганскими партнерами и союзниками по НАТО".