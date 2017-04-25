Ламберто Заньер отметил, что придает "не менее большое значение" участию в Московской конференции по международной безопасности и проведению консультаций с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"В свете недавнего инцидента я решил сократить свое пребывание здесь до минимума, однако я придаю, тем не менее, большое значение как участию в конференции, так и проведению консультаций с вами, господин министр", — сказал Заньер.

Он также заявил, что "это непростое время для ОБСЕ и первая жертва такого рода". "Мы очень опечалены. Намерены сделать все необходимое для скорейшего проведения расследования, хотелось бы как можно скорее добиться ясности и четкости, а виновных — привлечь к ответственности", — заявил генсек ОБСЕ.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что меры по обеспечению безопасности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе необходимо дополнительно ужесточить, сообщает ТАСС.

Лавров по итогам переговоров с Ламберто Заньером отметил, что "они начали с осуждения циничной акции, которая привела к гибели наблюдателя ОБСЕ".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия считает, что подрыв машины ОБСЕ в Донбассе должен быть тщательным образом расследован.

Как сообщалось, автомобиль СММ ОБСЕ подорвался в ЛНР днем 23 апреля в районе села Пришиб, которое с 2014 года контролируется ополчением. Погиб один сотрудник миссии, гражданин США. Еще двое наблюдателей пострадали, им была оказана медицинская помощь.

Позже саперы народной милиции самопровозглашенной ЛНР ликвидировали две противотанковые мины и растяжку рядом с местом подрыва автомобиля, сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР подполковник Андрей Марочко, передает "ЛуганскИнформЦентр". При разминировании путем подрыва одна мина не детонировала и раскололась, а вторая образовала воронку аналогичную той, что получилась в результате подрыва автомобиля ОБСЕ.

В ЛНР утверждают, что подрыв машины организовали украинские диверсанты. "В ходе работы по инженерной разведке местности обнаружен наблюдательный пост диверсионно-разведывательной группы вооруженных сил Украины, так называемая "лежка", с которого диверсанты выслеживали и наблюдали за подрывом экипажа миссии ОБСЕ", — заявил Марочко.