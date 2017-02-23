"Мое неофициальное предложение заключается в следующем: необходимо вывести целевую группу по осуществлению контртеррористических мероприятий и центр ООН по борьбе с терроризмом из департамента по политическим вопросам и создать новое управление по борьбе с терроризмом", — сказал Генсек, которого цитирует ТАСС.

По словам Гуттериша, единственной целью создания нового управления является повышение эффективности без изменения существующих мандатов в области контртеррористической деятельности.

Как отметил Гутерриш, деятельность этого управления не будет ущемлять национальный суверенитет государств — членов организации. "Наша цель — укрепить партнерство со странами, входящими в ООН, по борьбе с транснациональной проблемой терроризма, которую необходимо решать как можно скорее", — отметил он.

Предложение Генсека ООН уже поддержала постпред США в международной организации Никки Хейли.