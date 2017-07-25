"Разведение воинских частей и отведение тяжелого вооружения должно быть приоритетом… Главы государств и правительств обсуждали, прежде всего, значение отведения тяжелого вооружения и отведение частей в наиболее затронутых районах, Франция и Германия разработала их список", — говорится в совместном заявлении по итогам разговора "нормандской четверки".

Отмечается, что лидеры "нормандского формата" поручили рабочей группе по безопасности трехсторонней контактной группы "определить и обозначить такие зоны в рамках следующего заседания 2 августа".

В заявлении также говорится, что должен быть гарантирован безопасный доступ наблюдателей ОБСЕ во все районы Донбасса, в том числе к подконтрольной ополченцам украинско-российской границе.

Лидеры "нормандской четверки" также потребовали немедленного прекращения огня в Донбассе. "Нарушения режима прекращения огня должны быть немедленно прекращены. Главы государств и правительств потребовали выполнения согласованного трехсторонней контактной группой режима прекращения огня от 21 июля", — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры формата призвали "соблюдать необходимые меры по избеганию ущерба в отношении гражданской инфраструктуры и важных сооружений, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Донбассе".

Президент Украины Петр Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории. Порошенко в ходе телефонного разговора лидеров "нормандской четверки" также призвал ввести в Донбасс миротворческую миссию ООН.