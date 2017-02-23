В последние годы резко выросло число прибывших в ФРГ беженцев из Чечни. Усилились подозрения, что их поток возник не сам по себе. При этом власти, похоже, не знают, что с беженцами делать.

В немецких СМИ за текущий месяц дважды появлялись большие материалы о чеченских беженцах. В начале февраля на втором канале телевидения (ZDF) вышел 43-минутный документальный фильм-расследование, затем — статья в газете Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS).

Основное подозрение, которое озвучивается в обоих сюжетах, можно сформулировать так: российские спецслужбы используют миграцию как оружие для дестабилизации, а также под видом чеченских беженцев засылают в Европу шпионов.

Именно на этом подозрении сконцентрировано внимание в фильме ZDF, где главным героем выступает "Игорь", чей голос изменен, а лицо скрыто. Он утверждает, что является впавшим в немилость полковником ФСБ, что до своего бегства на Запад был начальником отдела (50 офицеров и 400 агентов) и лично принимал участие в отправке агентов в Германию. Также в фильме рассказывается об одном из случаев с беженцем, который председатель Германо-Кавказского общества Эккехард Мас называет злоупотреблением права на убежище.

Кадыров и его представитель в Германии

Речь идет о выходце из Чечни спортсмене Тимуре Дугазаеве и его знакомых. Дугазаев не только получил статус политического беженца, но и с 2011 года является гражданином ФРГ. Это не мешает ему быть в прекрасных отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, выполнять его поручения, устраивать от его имени благотворительные ужины, как в 2015 году в немецком Киле, и получать орден от Кадырова. То, что немецким властям он рассказал небылицы о конфликте с чеченскими властями ради получения убежища, Дугазаев, давая интервью ZDF, особо и не скрывал.

Но главное в этой истории, возможно, другое. Эккехард Мас в интервью DW рассказал, что уже полтора года назад обратился в различные немецкие ведомства с просьбой разобраться с данным случаем, но никакой реакции до сих пор не последовало. На этом же аспекте проблемы — а именно, том, как немецкие власти не справляются с проблемой беженцев из Чечни, останавливается и автор статьи в FAS.

Он подсчитал, что за последние пять лет Германия приняла порядка 36 тысяч чеченцев. Они прибывали волнами. Последняя — в прошлом году, когда почти 10 тысяч жителей Чечни (чаще всего без паспорта и визы) въехали в ФРГ и подали прошения о предоставлении убежища. Их шансы на положительный ответ крайне низки: в 2016 году всего 2,8% чеченцев, подавших такие ходатайства, получили статус беженца.

Никто не спешит возвращаться

Да и в среднем доля положительных ответов за последние годы лишь немногим выше — 4,3%. Казалось бы, большинство чеченцев должны были бы давно вернуться. Но тут проявляется главная, по мнению автора FAS, проблема: у беженцев, получивших отказ в предоставлении убежища в Германии, нет особой нужды отсюда уезжать.

Согласно дублинским соглашениям стран-членов ЕС, большинство оказавшихся в Германии чеченцев надо отправить в Польшу, где они впервые подали прошение о предоставлении убежища. Однако, согласно данным МВД ФРГ, с января по октябрь 2016 года в Польшу вернули всего 560 человек. В федеральной земле Бранденбург за этот период было зарегистрировано 2300 мигрантов из Чечни, но отправлены в Польшу были всего 99.

Многие из них снова едут в Германию. Между немецкими ведомствами возник спор о том, делать ли исключение из дублинских соглашений для того, чтобы напрямую выдворять получивших отказ чеченцев в Россию. Но такие выдворения на родину из Германии происходят еще реже, чем в отправки в Польшу. В минувшем году, по данным FAS, лишь 110 человек выдворили подобным образом — это 1% всех попросивших убежище чеченцев.

Страхи чеченцев, страхи спецслужб

Проблемы с выдворением мигрантов, которым отказано в получении статуса беженца в Германии, характерны не только для чеченцев. Аналогичные сложности возникают и в случае с гражданами многих других стран, достаточно вспомнить неудачные попытки отправить домой тунисца Аниса Амри, который в итоге совершил теракт на площади Брайтшайдплац в Берлине в конце 2016 года.

Автор FAS описывает опасения, связанные именно с чеченскими беженцами в Германии. Эти опасения можно разделить на четыре группы. Политические оппоненты Рамзана Кадырова, получившие в ФРГ убежище, боятся, что чеченский лидер достанет их и здесь. Во-вторых, это страх перед чеченской мафией. Только в ноябре при помощи бойцов полицейского спецназа GSG-9 были, по данным полиции, задержаны 16 членов организованной преступной группировки, из которых 11 — чеченцы.

В-третьих, это страх спецслужб, которые опасаются исламских экстремистов, готовых совершить теракты на немецкой территории. Данные о стремительной радикализации чеченских беженцев в Германии, которые приводятся в FAS, тот же Эккехард Мас оспаривает, хотя и признает, что несколько чеченцев из Берлина отправились воевать на стороне "Исламского государства".

И, наконец, это страх того, что миграция используется Москвой как оружие, как способ дестабилизации ситуации. Доказать тут что-либо сложно — на запрос DW в МВД Германии ответили, что о наличии таких фактов сообщить не могут. И все же подозрения у немецких властей остаются. Автор статьи FAS приводит слова неназванного чиновника из федерального правительства: "Что немцам доставляет неприятности, то для русских — козырь в рукаве".