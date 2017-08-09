МВД и МИД Германии договорились, что практика, в рамках которой афганских беженцев высылают с территории ФРГ обратно на родину, будет продолжена лишь в единичных случаях.

Подобная позиция Берлина связана с обновленной оценкой федеральными властями ситуации в сфере безопасности в этой стране, сообщило издательское объединение Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Тем самым германские министерства официально подтвердили процедуру, предусматривающую выдворение афганских соискателей убежища только в исключительных случаях. Неофициально она действовала с мая этого года — после кровавого теракта у посольства ФРГ в Кабуле.

На сегодняшний день Афганистан отсутствует в списке так называемых "безопасных стран". Перечень, в который включены, в частности, Албания, Македония, Черногория и Сербия, призван облегчить процедуру массового высылки из Германии граждан этих государств, подавших в ФРГ прошение об убежище.

Ранее власти Германии утверждали, что в Афганистане существуют безопасные регионы, и настаивали на более активной высылке из Германии афганцев, которым было отказано в убежище.

По данным RND, на конец июня 2017 года на территории Германии находилось около 10 тысяч афганцев, подлежащих принудительной высылке. По сравнению с цифрами годичной давности этот показатель сократился на 5 тысяч. Выдворению, в первую очередь, подлежат преступники и лица, представляющие потенциальную угрозу для общественной безопасности. Мера также действует в отношении беженцев, по каким-либо причинам отказывающимся от раскрытия своей личности.

В мае этого года в 300 метрах от посольства ФРГ в столице Афганистана взорвалась начиненная взрывчаткой автоцистерна, управляемая террористом-смертником. В результате теракта погибли более 150 человек, еще свыше 300 получили ранения. Все погибшие — граждане Афганистана, среди них — два охранника дипмиссии.

Зданию германского диппредставительства был причинен значительный материальный ущерб. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).