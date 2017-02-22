Как заявили официальные представители вооруженных сил Германии, накануне на американской военной базе в баварском Графенвере на железнодорожные платформы погрузили первые 20 бронетранспортеров "Мардер", передает Inopressa.

А 20 февраля шесть танков "Леопард-2" были отправлены в Руклу. Всего с середины января в Литву отправлено 120 контейнеров и 200 бронемашин. Согласно принятому в прошлом году плану Североатлантического альянса по усилению военного присутствия в Восточной Европе, всего в Литву планируется направить 450 немецких военнослужащих, и 300, по данным представителя, уже находятся на месте. Оставшаяся часть прибудет на этой неделе.

Бундесвер командует в Литве батальоном, предназначенным для "сдерживания России". Каждый батальон, отправленный в Литву, Эстонию, Латвию и Польшу, будет иметь по тысяче военнослужащих. Нынешняя отправка военнослужащих НАТО стала крупнейшей передислокацией подразделений альянса на восток с момента окончания холодной войны.

В январе в Германию морем из США прибыли сотни танков, самоходных гаубиц и других военных машин, предназначенных для размещения в Прибалтике и Польше. С середины января в Литву уже поступило 120 контейнеров и 200 бронемашин.

А немецкий таблоид Bild со ссылкой на данные Минобороны Германии сообщает, что к 2024 году численность вооруженных сил ФРГ будет увеличена до 198 тысяч человек: бундесвер получит дополнительно 5000 военнослужащих, 1000 гражданских сотрудников и 500 резервистов. В настоящее время бундесвер насчитывает 178 тысяч человек, передает Inopressa.ru.

Таким образом "министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен выполняет требование США, согласно которому европейские партнеры по НАТО должны тратить больше средств на оборону", говорится в статье Bild.

Решение о наращивании количественного состава бундесвера было принято еще в прошлом году, а в нынешнем его в очередной раз решили скорректировать вверх.

"Бундесвер востребован как никогда", — говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен. По ее словам, благодаря "перелому в тенденции развития кадрового состава" бундесверу удалось остановить продолжавшийся 26 лет процесс сокращения армии. К примеру, в 2016 году в бундесвере впервые было более 20 тысяч действующих военнослужащих женского пола.

В 2016 году Минобороны Германии отказалось от курса на снижение численности бундесвера и приняло решение руководствоваться не максимальной планкой, а внешнеполитической ситуацией.