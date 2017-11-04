Берлин выделил 400 млн евро на три разведывательных спутника, чтобы немецкие спецслужбы могли собирать данные независимо от партнеров, сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Берлин еще до конца текущего месяца может оформить заказ на изготовление трех спутников-шпионов для Федеральной разведывательной службы Германии (BND).

По информации медиагруппы, комитет бундестага по бюджету в июне уже одобрил выделение 400 млн евро на эти цели. На создание космической разведывательной системы для ФРГ под названием Georg претендуют авиастроительная компания Airbus и немецкая ракетно-космическая корпорация OHB. Ожидается, что проектом может заинтересоваться и израильский военно-промышленный концерн IAI. Планируется запустить спутники на орбиту Земли в начале 2020-х годов.

Система Georg нужна для того, чтобы BND могла "быстро и самостоятельно" собирать данные и предоставлять правительству ФРГ "максимально независимые и актуальные оценки ситуации" в конфликтных регионах, цитирует Redaktionsnetzwerk Deutschland документ ведомства федерального канцлера. "Порой недостаточно генерировать информацию, завися от третьих сторон, и закупать фотоматериалы на коммерческом рынке или запрашивать их у международных партнеров", - говорится также в документе.