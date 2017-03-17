Представитель МИД Германии в непривычно резкой форме осудил решение Украины прекратить транспортное сообщение с Донбассом. Deutsche Welle — с подробностями и комментариями немецких экспертов.

Искусство опытного дипломата зачастую состоит в том, чтобы, выступая с публичным заявлением, говорить много слов, не сказать при этом ничего лишнего и однозначного, не наломать дров, а главный смысл заявления упрятать в длинные и обтекаемые фразы. Чтобы адресат понял, но не мог обвинить в нарушении дипломатического этикета.

Таким искусством владеет пресс-секретарь министра иностранных дел ФРГ Мартин Шефер. Но и берлинские журналисты, аккредитованные при правительстве и парламенте ФРГ, не лыком шиты. Коллективными усилиями им порой удается вынудить дипломата сделать четкое и однозначное высказывание. Показательный пример — тема кризиса на Украине на правительственной пресс-конференции 15 марта.

МИД ФРГ уполномочен заявить…

В самом начале той пресс-конференции Мартин Шефер выступил со специальным заявлением, в котором выразил серьезную обеспокоенность правительства ФРГ "прогрессирующими тенденциями к отделению" территорий на востоке Украины, находящихся под контролем сепаратистов.

Он говорил, в частности, о введении ими "внешнего управления" на предприятиях Донбасса, что, по оценке МИД ФРГ, является не чем иным, как фактической экспроприацией украинских фирм, зарегистрированных по украинским законам. К числу "прогрессирующих тенденций к отделению" Шефер отнес и признание Россией паспортов, выдаваемых властями непризнанных "ДНР" и "ЛНР", введение в "ЛНР" рубля в качестве законного платежного средства, а также само обозначение территории, находящейся за контактной линией, "Донецкой народной республикой".

"Все это обостряет и без того трудную ситуацию на востоке Украины, где до сих пор не соблюдается режим прекращения огня и не происходит отвода тяжелых вооружений, где по-прежнему налицо угроза военной эскалации", — заявил Шефер.

Он считает, что такие действия идут вразрез с "духом и буквой" минских договоренностей, предусматривающих, напомнил он, "восстановление территориальной целостности Украины, включая контроль украинского правительства над границей с Россией и всей территорией конфликта".

Лишь в самом конце выступления Шефер упомянул блокаду украинскими активистами грузоперевозок, против которой, заявил он, "украинское правительство не принимает достаточно энергичных мер", а также принятое 15 марта Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины решение приостановить транспортное сообщение с неконтролируемыми территориями на востоке страны.

"С нашей точки зрения, такое решение не содействует деэскалации конфликта, — указал Шефер. — Совсем наоборот, оно скорее усиливает в Донбассе тенденции к отделению".

Вопросы пресс-секретарю

Очередь до вопросов журналистов на эту тему дошла только после обсуждения целого ряда других. Спрашивали о блокаде и попытках ее снять, об отношении Берлина к новому украинскому законопроекту, касающегося востока Украины, о возможности введения дополнительных санкций против России в ответ на поддержку Москвой тенденций к отделению, перспективах минского процесса.

Но ключевой вопрос Шеферу задали в самом конце пресс-конференции. А что, собственно, побудило его по собственной инициативе выступить от имени правительства ФРГ с новым заявлением по ситуации на востоке Украины? Ведь все перечисленные им действия сепаратистов, свидетельствующие о "прогрессирующих тенденциях к отделению", не новые, о них уже шла речь на переговорах, которые вел в Москве министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль 9 марта.

Дипломат ответил непривычно откровенно. "Это реакция на то, —то украинское правительство ввело полный запрет на обмен товарами и услугами с подконтрольными сепаратистам территориями. Такая мера также углубляет пропасть между этими районами и остальной Украиной", — заявил Шефер.

Берлин на грани отчаяния

В Берлине уже давно, мягко говоря, не в восторге от подхода украинского руководства к разрешению конфликта в Донбассе. Но свое недовольство представители правительства ФРГ всегда облекали в форму обращенных и к Москве, и к Киеву призывов проявить больше политической воли к реализации минских договоренностей. Столь жесткой и откровенной критики, с которой выступил Мартин Шефер в адрес киевского правительства, немецкие журналисты не припомнят.

По мнению руководителя программ Восточной Европы и Центральной Азии в Немецком обществе внешней политики (DGAP) Штефана Майстера, заявление немецкого дипломата свидетельствует о растущем отчаянии Берлина.

"Такие действия Киева, о которых говорил представитель МИД ФРГ, — объяснил Майстер в интервью DW, — торпедируют всякие немецкие усилия, направленные на достижение прогресса в деле урегулирования конфликта на востоке Украины, делают еще более трудным реализацию минских договоренностей". В правительстве ФРГ, по его словам, все глубже разочарованы упрямством Киева, отсутствием каких бы то ни было конструктивных шагов или начинаний с его стороны.

Вместо этого президент Петр Порошенко поддается нажиму политиков, выступающих за разрыв экономических связей с Донбассом, что еще больше повышает риск срыва всего минского процесса и побуждает Россию все сильнее и сильнее привязывать к себе самопровозглашенные ДНР и ЛНР, констатирует эксперт.

Суверенитет Украины — не предмет торга

При всем отчаянии говорить о смене курса Берлина в отношении Киева было бы преждевременно. "Правительство ФРГ не выступило с односторонней критикой Украины, а указало на растущее фактическое отделение оккупированных районов Донбасса", — заметила в беседе с корреспондентом DW научный директор Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Гвендолин Зассе.

По ее оценке, однако, решение Киева приостановить транспортировку грузов из Донбасса и в обратном направлении "создает факты, которые будет очень трудно отменить". Интерес России, констатирует Зассе, не изменился, он по-прежнему заключается в том, чтобы ситуация на Украине оставалась нестабильной.

"А вот на Украине, — признает она, — становится все больше тех, которые готовы согласиться с отделением этой части востока Украины и видят в этом даже решение украинской дилеммы". С точки же зрения Берлина, территориальная целостность страны и полный суверенитет Украины не может быть предметом торга.