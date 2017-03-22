Власти Германии объявили о депортации двух мужчин, арестованных по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Как подчеркнул представитель министерства внутренних дел, это первый случай высылки людей, родившихся в семьях мигрантов на территории Германии. Им также запрещен обратный въезд в страну.

Оба они, как сообщается, были арестованы в начале февраля в городе Геттингене в центральной части Германии. Родители одного из них прибыли из Нигерии, а другого — из Алжира. Мужчине нигерийского происхождения 22 года, а выходцу из алжирской семьи — 27 лет. В Германии гражданство определяется не только по месту рождения, но и по гражданству одного или обоих родителей.

После ареста полиция сообщила, что они представляют опасность, так как у них в ходе обысков были найдено огнестрельное и холодное оружие, патроны и флаг экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена во многих странах мира, в том числе в России).

При этом власти так и не смогли установить, намеревались ли подозреваемые использовать огнестрельное оружие в ходе возможного теракта, и формальных обвинений против них выдвинуто не было.

В Германии были повышены меры безопасности после того, как 19 декабря в Берлине грузовик въехал в рождественскую ярмарку. В результате погибли 12 человек, еще 49 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Исламское государство".

Германские власти объявила в розыск выходца из Туниса Аниса Амри, удостоверение личности которого было найдено под пассажирским сидением врезавшегося в толпу грузовика. Ему удалось скрыться и выехать в Италию, где он был убит в перестрелке с полицией при проверке документов.

После берлинской трагедии канцлер Германии Ангела Меркель призвала ускорить отправку на родину беженцев, которым отказано в предоставлении убежища.