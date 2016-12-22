Согласно данным министерства, до первого декабря было принято положительное решение по выделению компенсации 51 243 человекам, выказавшим желание добровольно покинуть Германию. В 2015 году число таких заявок составило 35 000.
Процесс добровольной и принудительной отправки из Германии шел гораздо менее активно, чем прием новых беженцев. За одиннадцать месяцев Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев рассмотрело и вынесло решение по 616 000 заявкам, что на 160 процентов больше, чем в 2015 году. Положительные решение, дающие беженцам возможность остаться в Германии, вынесено в 63 процентах случаев (49,8 в 2015 году).