Германия выслала почти 24 тысячи мигрантов

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Немецкие власти до конца ноября 2016 года выслали из страны 23 750 мигрантов. Об этом сообщает в четверг, 22 декабря, газета Die Welt со ссылкой на министерство внутренних дел. За весь 2015 год было выслано 20 888 человек.