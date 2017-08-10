Гигантский надувной цыпленок приземлился на лужайке за оградой Белого дома в Вашингтоне, пока хозяин резиденции Дональд Трамп находится на каникулах.

Золотистый хохолок на голове искусственной птицы напоминает прическу Трампа. Надувной цыпленок привлек большое внимание прессы, прохожих и пользователей социальных сетей.

Ранее декорацию использовали участники демонстраций, выступавшие за обнародование налоговой декларации главы государства. Идея установить цыпленка у Белого дома принадлежит режиссеру документальных фильмов Тарану Сингху Бра, который собрал деньги на создание фигуры, сообщает РИА "Новости".

"Мы здесь, чтобы раскритиковать президента как слабого и неэффективного лидера… Он слишком боится опубликовать свою налоговую отчетность", — сказал режиссер. По его словам, теперь Трамп играет в "кто первый свернет" (playing chicken) с Северной Кореей".

Подробности — в репортаже Reuters. Рассказывает Сергей Берец.