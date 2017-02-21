Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился назначить первым вице-президентом республики свою супругу Мехрибан Алиеву. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

Жена главы Азербайджана является депутатом Милли меджлиса (парламента) страны, президентом Фонда Гейдара Алиева, послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, пишет портал Report.Az.

Алиева Мехрибан Ариф гызы родилась 26 августа 1964 года в Баку. В 1982 году окончила с золотой медалью среднюю школу N23 города Баку и поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Н. Нариманова. В 1988 году с отличием окончила 1-й Московский государственный медицинский институт имени М. Сеченова. С 1988-го по 1992 год работала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней под руководством академика Краснова.

С 1995 года занимает пост президента в созданном по ее инициативе Фонде культуры Азербайджана. С целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры в 1996 году Мехрибан Алиева учредила журнал "Азербайджан — Ирс", издающийся на трех языках — азербайджанском, русском и английском.

В 2002 году Мехрибан Алиева была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана. Ее организаторские способности и авторитет на международном уровне сыграли решающую роль в принятии решения о проведении в Азербайджане Кубка мира по художественной гимнастике в 2003 и 2004 годах, а также чемпионата мира в 2005 году.

С 2004 года входит в политический совет партии власти "Йени Азербайджан", а с июня 2013 года стала заместителем председателя этой партии.

Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева с момента его основания в 2004 году. Фонд был создан с целью изучения богатого наследия общенационального лидера азербайджанского народа, а также воспитания нового поколения в духе идей национальной государственности, созданных отцом нынешнего президента страны.