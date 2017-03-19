Отмечается, что в поездке в Вашингтон, которая начнется в понедельник, 29 марта, Джонсон намерен убедить США занять более жесткую позицию в общении с Москвой.

Также Джонсон попытается наладить отношения с американскими политиками после недавних обвинений в адрес британской спецслужбы GCHQ (Government Communications Headquarters, Центр правительственной связи) специализирующейся на электронной разведке, в шпионаже.

Сообщается, что глава МИД Соединенного королевства 21 марта собирается встретиться с ближайшими соратниками президента США Дональда Трампа и конгрессменами-республиканцами.

Визит главы британского МИД в Москву запланирован на ближайшие недели. Главными темами переговоров станут ситуации в Сирии и на Украине, а также развитие двусторонних отношений.