Директор ЦРУ Джон Бреннан предложил свою оценку событий 2011 года, когда по арабским странам прокатилась волна протестов и переворотов. По мнению главы американской разведки, администрация США неверно просчитала последствия "арабской весны".

"Я думаю, в Вашингтоне, в том числе у некоторых представителей администрации, были очень-очень нереалистичные ожидания, что "арабская весна" вытеснит эти авторитарные режимы, а демократия расцветет, потому что этого хочет народ", — сказал директор ЦРУ в интервью телеканалу CNN.

По словам Бреннана, оказалось, что на самом деле люди хотели свободы "для себя самих, своей группы или своего племени". "Но концепция демократии в действительности не укоренилась там во многих народах, культурах и странах", — заключил лг.

Также Бреннан заявил, что, по его мнению, решение о выводе американских войск из Ирака не было первопричиной для междоусобиц в стране, но стало "сопутствующим фактором" для нестабильности, которая привела к расцвету "Исламского государства" в этой стране.

"Я не думаю, что это было причиной. Я думаю, это было содействующим фактором для последующих событий. Потому что нас там уже не было, мы не могли проводить военную подготовку, проводить инструктаж и предоставлять помощь", — пояснил глава ЦРУ.

"Если бы мы знали тогда, что знаем сейчас о способностях ИГИЛ, в плане взрывного распространения в Ираке, которое потом перекинулось в Сирию, придерживались бы мы того же курса? Возможно, нет", — заявил Бреннан. Глава американской разведки отметил, что дальнейшее присутствие войск США в Ираке могло привести к смертям сотен американских военных, а также могло бы использоваться "Исламским государством" для призыва к бою.

Кроме того, директор ЦРУ допустил вероятность иного сценария событий в Сирии в том случае, если бы на первом этапе вооруженной сирийской оппозиции оказывалась более активная поддержка. "Возможно. Потому что в то время сирийский режим был шатким и более уязвимым", — пояснил Бреннан.

Но и в этом случае могли возникнуть свои сложности, оговорился директор ЦРУ. "Слепая поддержка оппозиции и переброска оружия в Сирию могли привести к худшему исходу, чем на сегодняшний день", — заявил он.

В декабре 2016 года покидающий свой пост президента США Барак Обама признал причастность США к появлению ИГ. Он заявил, что во время вторжения армии США в Ирак в 2003 году были допущены некоторые ошибки, которые "способствовали возникновению организации, ставшей ИГ".

По словам Обамы, чтобы не повторять эти ошибки, продумывая ответ на действия ИГ, США решили действовать не собственными силами, а сосредоточились на поддержке местных формирований, а также создали международную коалицию почти из 70 стран.

"Арабской весной" называют волну акций протеста, прокатившуюся по арабскому миру в 2011 году и повлекшую за собой перевороты в Тунисе, Египте и Йемене, гражданские войны в Ливии и Сирии, массовые демонстрации в Алжире, Ираке, Марокко, Омане и других странах.