По его словам, WikiLeaks — "негосударственная враждебная [Соединенным Штатам] разведывательная служба", которую "подстрекают страны вроде России". Помпео уточнил, что с помощью организации Россия, среди прочего, распространяла украденные данные во время президентской кампании в США в 2016 году.

Помпео возглавил ЦРУ в ноябре 2016 года по приглашению Трампа.

В октябре, во время выборов, нынешний президент США Дональд Трамп писал в твиттере, что WikiLeaks предоставляет "невероятную информацию". Организация регулярно выкладывала разоблачающую информацию о кандидате от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Спецслужбы США не раз утверждали, что Москва и лично российский президент Владимир Путин стоят за предвыборными хакерскими атаками в США. Кремль эти обвинения отвергает.