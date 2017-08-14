Непосредственной угрозы ядерной войны с Северной Кореей нет, несмотря на рост напряженности, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

Помпео, однако, признал, что оружейная программа Пхеньяна развивается темпами, которые вызывают "все большую тревогу", и заметил, что новые испытания северокорейских ракет не должны никого удивлять. В интервью Fox News он подчеркнул, что "стратегическое терпение", с которым Вашингтон взирал на ракетные и ядерные усилия Пхеньяна, закончилось.

На вопрос о том, насколько близка Северная Корея к созданию ядерного оружия, способного достичь территории США, директор Центрального разведывательного управления ответил: "Теперь они ближе".

"Я слышал тех, кто рассуждает о том, что мы стоим на пороге ядерной войны. Я сам не видел разведывательных данных, указывающих, что мы сегодня находимся в таком положении", - отметил Помпео.

Президент США Дональд Трампа после публикаций в СМИ о том, что КНДР, вероятно, создала ядерный заряд, достаточно компактный, чтобы разместить его на имеющихся у нее баллистических ракетах, выступил с серией резких заявлений и твитов, в частности о том, что он готов ответить Пхеньяну "огнем и яростью" и что военные возможности для этого уже приведены в полную готовность.

Северная Корея, со своей стороны, опубликовала план ракетного удара по острову Гуам в Тихом океане, где размещаются ключевые американские военные базы.