По словам Бреннана, вмешательство России в президентские выборы в США не является принципиально новым явлением. Глава ЦРУ заявил, что российские власти используют коррумпированных политиков и намерены финансировать политические партии и группы, поддерживающие их взгляды, для манипуляции политическими процессами. В частности, Бреннан отметил, что в скором времени выборы пройдут во Франции, Германии и ряде других европейских стран, и в США не могут игнорировать возможное вмешательство в них России с учетом собственного опыта.

"Должен сказать вам, что мои европейские коллеги выражают обеспокоенность по поводу того, что русские могут иметь в рукаве для достижения своих целей в ходе этих выборов", — отметил Бреннан.

В то же время глава ЦРУ выразил надежду на то, что в ближайшие несколько лет отношения Москвы и Вашингтона улучшатся, поскольку они исключительно важны для поддержания стабильности во всем мире.

Бреннан — не первое официальное лицо, выражающее беспокойство по поводу возможного влияния России на исход выборов в Европе. Так, в декабре в спецслужбах Германии заявили, что Россия проводит кампании пропаганды и дезинформации, направленные на дестабилизацию немецкого общества, а также осуществляет целенаправленные кибератаки против политических сил страны. В начале ноября о том, что РФ при помощи хакерских атак или дезинформации может попытаться оказать влияние на парламентские выборы в Германии 2017 года, говорила и канцлер страны Ангела Меркель.

В первой части интервью Бреннана, которая была опубликована накануне, глава ЦРУ заявил, что спецслужбы располагают твердыми доказательствами вмешательства России в президентские выборы, а также сообщил, что секретный доклад спецслужб США о предполагаемых хакерских атаках на американские политические институты будет посвящен исключительно России.

Как передает ABC News, упомянутый доклад будет представлен действующему президенту США Бараку Обаме вечером 5 января, а 6 января с ним будет ознакомлен и избранный президент страны Дональд Трамп, который ранее неоднократно выражал сомнения в причастности России к хакерским атакам в ходе президентских выборов. По данным Reuters, 5 января представители спецслужб также выступят в конгрессе.

На минувшей неделе спецслужбы США опубликовали открытую версию доклада о хакерских атаках из России во время предвыборной кампании. В документе идет речь о двух атаках, в результате которых хакерам удалось получить доступ к архивам электронной переписки некоторых ключевых сотрудников одной из политических партий США — по всей видимости, подразумевается Демократическая партия.