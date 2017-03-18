Тот факт, что Трамп приветствовал выход Великобритании из Евросоюза и призвал другие страны следовать этому примеру, является "уникальным случаем", указал политик. По его мнению, существует потребность в интенсивном диалоге с американской стороной.

Глава Еврокомиссии предостерег США от торговой войны с Евросоюзом. Она бы не отвечала интересам ни одной из сторон. Вместе с тем, Юнкер призвал серьезно воспринять "протекционистский тон" администрации Трампа и быть готовым к соответствующим мерам со стороны американского руководства.

Во время своего визита в США федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) выразила надежду на возобновление переговоров между ЕС и США о зоне свободной торговли (TTIP). Указав на единство Европейского Союза, она указала, что не может быть речи о подобном двустороннем соглашении между Германией и США.