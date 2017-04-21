Мэй ранее заявляла, что после того, как в марте Великобритания официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, выход страны из Евросоюза стал неотвратим. Однако Таяни считает иначе.
"Если Великобритания после выборов захочет отозвать (статью 50), процедура будет очень простой", — заявил он. Глава Европарламента также добавил, что если британцы передумают и захотят остаться в составе ЕС, то это пойдет всем на пользу. "Я был бы очень рад", — добавил он.
Напомним, летом прошлого года в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. 51,9% жителей королевства выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против. 13 марта 2017 года законопроект о запуске Brexit одобрил парламент, через три дня его утвердила королева Великобритании Елизавета II.
29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании Терезы Мэй о запуске процедуры Brexit, после чего начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна должна покинуть сообщество.
Между тем внутри британского парламента нет единства в вопросе о выходе из ЕС. Об этом Тереза Мэй заявила на этой неделе, предложив провести в стране досрочные парламентские выборы, чтобы укрепить в правительстве и парламенте единство в преддверии переговоров по Brexit, которые стартуют в июне. В среду, 19 апреля, британский парламент поддержал предложение Мэй. Досрочные выборы в стране должны пройти 8 июня.