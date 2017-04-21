Процесс выхода Великобритании из Евросоюза может быть легко отменен, если на предстоящих досрочных парламентских выборах британцы проголосуют за новое правительство, не поддерживающее курс на Brexit. Соответствующее заявление сделал глава Европарламента Антони Таяни в интервью газете The Guardian по итогам переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй.

Мэй ранее заявляла, что после того, как в марте Великобритания официально уведомила Брюссель о запуске процедуры Brexit, выход страны из Евросоюза стал неотвратим. Однако Таяни считает иначе.

"Если Великобритания после выборов захочет отозвать (статью 50), процедура будет очень простой", — заявил он. Глава Европарламента также добавил, что если британцы передумают и захотят остаться в составе ЕС, то это пойдет всем на пользу. "Я был бы очень рад", — добавил он.

Напомним, летом прошлого года в Великобритании прошел референдум о выходе из ЕС. 51,9% жителей королевства выступили за выход страны из сообщества, 48,1% проголосовали против. 13 марта 2017 года законопроект о запуске Brexit одобрил парламент, через три дня его утвердила королева Великобритании Елизавета II.

29 марта Евросовет получил письмо за подписью премьера Великобритании Терезы Мэй о запуске процедуры Brexit, после чего начался отсчет двухлетнего срока, по истечении которого страна должна покинуть сообщество.

Между тем внутри британского парламента нет единства в вопросе о выходе из ЕС. Об этом Тереза Мэй заявила на этой неделе, предложив провести в стране досрочные парламентские выборы, чтобы укрепить в правительстве и парламенте единство в преддверии переговоров по Brexit, которые стартуют в июне. В среду, 19 апреля, британский парламент поддержал предложение Мэй. Досрочные выборы в стране должны пройти 8 июня.