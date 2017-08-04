После угроз со стороны лидера правящей партии Польши и восьмичасовой дачи показаний по делу о крушении самолета под Смоленском в 2010 году Туск заявил, что стал жертвой политической кампании.

Глава Совета ЕС Дональд Туск в четверг, 3 августа, в Варшаве дал показания по делу о крушении самолета президента страны Леха Качиньского под Смоленском весной 2010 года. Дача свидетельских показаний длилась восемь часов и сопровождалась угрозами со стороны лидера правящей в Польше национал-консервативной партии "Закон и справедливость" (ЗиС) Ярослава Качиньского.

Туск назвал процесс политическим и сфабрикованным, заявив, что у себя на родине стал жертвой пропагандистской кампании со стороны Качиньского. "Эта трагедия не должна служить инструментом для достижения политических целей, а правосудие не может применяться как оружие против оппозиции и соперников", — сказал глава Евросовета.

Качиньский настаивает на теории заговора

Обвинение настаивает на том, что Туск, в бытность премьер-министром Польши, и другие ответственные лица не распорядились о проведении немедленной идентификации и вскрытия доставленных в Польшу останков тел погибших в авиакатастрофе. Качиньский в телеинтервью заявил, что это было сделано сознательно, поскольку Туск не хотел портить отношения с Россией, чтобы впоследствии занять важную позицию в Евросоюзе. Глава правящей партии также считает произошедшее заговором, заявляет о "моральной ответственности" Туска и пытается запугать политика.

Туск уже много лет является политическим оппонентом Качиньского. Противостояние обострилось после того, как глава Совета ЕС в марте 2017 года был переизбран на второй срок.

"Предательство национальных интересов"

В середине марта министр обороны Польши Антоний Мачеревич обратился в Генпрокуратуру страны с просьбой проверить действия Туска после крушения самолета президента страны Леха Качиньского под Смоленском весной 2010 года. Мачеревич обвинил Туска в предательстве национальных интересов: по местным законам это преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Мачеревич придерживается мнения, что правительство Туска допустило серьезные ошибки в ходе расследования авиакатастрофы и пошло на уступки Москве. Как отметил в своем заявлении глава Минобороны, Туск "не выполнил своих обязательств" и фактически передал расследование причин катастрофы российской стороне. К тому же бывший премьер не приложил достаточных усилий, чтобы обеспечить возвращение обломков самолета и "черных ящиков" из России в Польшу, утверждает Мачеревич.

Эксперты считают непогоду причиной крушения

В апреле 2010 года в результате крушения президентского самолета погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе высокопоставленные польские чиновники во главе с президентом Польши Лехом Качиньским — братом-близнецом Ярослава Качиньского. Делегация направлялась на траурные мероприятия в память о расстреле сотрудниками НКВД СССР польских военнослужащих в Катыни.

В отчете независимых экспертов главными виновниками аварии называют обоих пилотов самолета. Кроме того, часть ответственности возлагается на российских авиадиспетчеров в Смоленске, хотя в начале 2011 года Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу о том, что вины авиадиспетчеров в катастрофе нет. Польская сторона в свою очередь обвиняет их в том, что они предоставили пилотам неверные данные о курсе самолета, а главное — в том, что, несмотря на густой туман, аэропорт не был закрыт. Вопреки плохой погоде и нарушенной работе огней приближения, президентский самолет пошел на посадку и потерпел крушение.