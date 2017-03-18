Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. Об этом он сказал в эфире канала "Россия 24", комментируя своё заявление о возрождении монархии в России.

Как пишет Life.ru, Аксёнов отметил, что речь шла не о том, что нужно менять конституционный строй, а о полномочиях главы государства. Глава Крыма подчеркнул, что если бы Путин был президентом в Советском Союзе, то он бы не распался. Также Аксёнов добавил, что если бы во главе царской России в 1917 году был такой умный и решительный человек, то события могли развиваться иначе.

Аксёнов подчеркнул, что иногда только от воли российского лидера зависит будущее всей страны.

"Владимир Владимирович должен быть пожизненным президентом", — заявил глава Крыма.

Напомним, о том, что России нужна монархия глава республики заявил в интервью местному телеканалу 15 марта.