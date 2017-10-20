Министр также подчеркнул, что Хельсинки не видят угрозу с российской стороны.

"Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Думаю, это общее мнение. Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми — и прежде всего с нашими соседями — поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее", — сказал Сойни.

Глава МИДа добавил, что страна допускает возможность вступления в НАТО.

"Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным", — отметил Сойни.

Ранее НАТО заявило, что наращивает сотрудничество с Швецией и Финляндией в Балтийском регионе.