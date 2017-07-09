Беспорядки в дни саммита "большой двадцатки" в Гамбурге "нанесли серьезный вред имиджу Германии в глазах международной общественности". Об это в воскресенье, 9 июля, написал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в комментарии для газеты Bild am Sonntag.

Он подчеркнул, что эта "оргия жестокости" не должна остаться безнаказанной. Действия хулиганствующих экстремистов, прибывших в Гамбург со всех концов Европы, не имеют ничего общего с левой идеей и напоминают вылазки неонацистов.

Габриэль призвал европейцев к сотрудничеству в поиске предполагаемых преступников. Для этого необходимо использовать все правовые средства. "Демократическое государство должно теперь продемонстрировать свою способность обороняться", — считает глава МИД Германии.

Глава МВД похвалил полицейских

Федеральный министр внутренних дел Томас де Мезьер одобрил действия полиции по пресечению беспорядков. Правовое государство не потеряло контроль над ситуацией, заявил он в интервью Bild am Sonntag. Он указал, что при таком размахе насилия, единственной целью которого было причинение как можно большего вреда, стражам порядка невозможно было тотчас же успешно пресекать каждый эксцесс, даже проявляя максимальную жесткость и будучи прекрасно подготовленными к этому.

Тем временем полиция опубликовала в воскресенье, 9 июля, новые данные: с начала беспорядков в Гамбурге, организованных левыми экстремистами из так называемого "Черного блока", было арестовано или задержано 288 человек.

Для того чтобы навести порядок на улицах города, полиции в течение трех дней и ночей приходилось неоднократно применять водометы, горчичный спрей и слезоточивый газ, тушить и разбирать сооруженные хулиганствующими молодчиками баррикады и кучи мусора. Экстремисты, которых, по оценкам правоохранительных органов среди десятков тысяч мирных демонстрантов, насчитывалось от одной до двух тысяч человек, громили витрины магазинов и грабили их, поджигали припаркованные автомобили и забрасывали полицейских камнями, дымовыми шашками, петардами. Кроме того, стражей порядка обстреливали стальными шариками из рогаток и нападали на них с палками и стальными прутьями. Более 200 полицейских получили травмы и ранения различной степени тяжести.



Трамп чувствовал себя в безопасности

Тем не менее силам охраны порядка удалось обеспечить полную безопасность участников встречи лидеров "большой двадцатки".

Президент США Дональд Трамп после отлета из Германии написал в своем "Твиттере", что чувствовал себя во время саммита в безопасности, "несмотря на анархистов". Он высоко оценил действия немецкой полиции и армии. Правда, то, что немецкие военные не принимали никакого участия в обеспечении безопасности, президент не заметил. Саму встречу Трамп охарактеризовал как "замечательный успех".