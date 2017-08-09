Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Северная Корея должна отказаться от самоизоляции и отставить стремления обладать ядерным оружием. Об этом сообщает Reuters.

"КНДР должна прекратить любые действия, которые приведут к концу [северокорейского] режима и уничтожению своего народа", — добавил глава Пентагона.

Ранее 9 августа президент США Дональд Трамп заявил, что если Пхеньян будет угрожать Вашингтону, то его ждет возмездие. "Северная Корея столкнется с такими огнем и яростью, каких еще мир не видел", — сказал Трамп журналистам во время встречи с прессой в своем гольф-клубе в Нью-Джерси.

Днем ранее КНДР пригрозила пойти на "физические действия" в ответ на принятие Советом Безопасности ООН в ее отношении новых санкций. Кроме того, в Пхеньяне назвали новую резолюцию СБ ООН "террористическим актом". Ранее Северная Корея отвергла "состряпанный США и враждебными силами" документ как нарушающий суверенитет КНДР.

5 августа Совбез ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Пхеньяна. Отныне Северной Корее запрещено экспортировать уголь, железо, свинец и морепродукты. Счета Банка внешней торговли КНДР заморожены, северокорейским морским судам, нарушавшим резолюции ООН, запрещен вход в порты всех государств.