"Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы…вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться", — цитирует Памфилову агентство ТАСС.

По словам Памфиловой, после истечения этого срока он сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах. "Пусть не давлением улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента", — добавила председатель Центризбиркома.

Она также отметила, что сторонники Навального распространяют ложные сведения о том, что у него есть право выдвигать свою кандидатуру на выборах в настоящее время.

В июне этого года Элла Памфилова заявила, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет баллотироваться на предстоящие выборы президента РФ в качестве кандидата из-за судимости.

В мае заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Навальный не может участвовать в выборах в качестве кандидата до обжалования приговора по делу "Кировлеса", подчеркнув, что ЦИК действует строго в рамках закона.

А в августе Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Алексею Навальному еще на год — до конца декабря 2020 года. Сам политик связывает продление срока с его планами участвовать в президентских выборах. Испытательный срок по приговору в деле о хищении средств "Ив Роше" был продлен по запросу ФСИН.

В 2014-м Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

В конце прошлого года Навальный объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2018 году. Закон о выборах не позволяет ему это делать из-за судимости по делу "Кировлеса". Однако сам политик заявляет, что российская конституция не содержит подобного ограничения, поэтому он продолжит свою кампанию.

В 2018 году в России состоятся президентские выборы, а следующие выборы главы государства пройдут в 2024 году.