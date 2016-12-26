"Я убеждён, что в лице Доктора Лизы мы потеряли не только человека, который в своё время будет канонизирован как великий русский святой, — мы потеряли замечательного человека. Потеряли человека, который нёс миссию добродетели, и совершенно не напрасно", — сказал Федотов в эфире Национальной службы новостей.

Он также назвал естественным то, что две недели назад Глинка получила из рук президента государственную премию за выдающиеся заслуги в области правозащитной деятельности.

"Она всю свою жизнь посвятила защите прав человека, защите человека от унижений, от болезней и страданий. Она занималась паллиативной медицинской помощью, кормила бомжей, одевала их. Лечила, заботилась. Она заботилась о детях Донбасса, вывозила их оттуда под огнём — раненых, больных, прикрывая своим телом от пуль. Сейчас она летела в Сирию для того, чтобы отвезти медикаменты в госпиталь в Латакии. Это была её очередная миссия. Я уверен, что оттуда, с небес, она тоже будет помогать", — отметил глава СПЧ.

Ранее стало известно, что одному из медицинских учреждений Минобороны России присвоят имя Елизаветы Глинки, которая была среди пассажиров разбившегося Ту-154.

Утром 25 декабря появились сведения о том, что летевший из Сочи на авиабазу Хмеймим самолёт Минобороны России Ту-154 пропал с радаров.

Позднее в ведомстве рассказали, что фрагменты пропавшего Ту-154 обнаружены в 1,5 км от берега Сочи. По уточнённым данным, на борту самолёта находились 92 человека.