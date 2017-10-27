По мнению Венедиктова, эфир Соловьева может провоцировать нападение на работников его станции. Главред также попросит СКР допросить журналистов ВГТРК, в частности канала "Россия 24", где 11 октября вышел сюжет "Эхо Госдепа. Радиостанция "Эхо Москвы" попалась на сотрудничестве с западными НКО". Спустя менее чем через две недели в стенах редакции было совершено нападение на ведущую "Эха" Татьяну Фельгенгауэр.

Ранее 27 октября Венедиктов объявил о решении временно "эвакуировать" Ларину из России в другую страну. Он объяснил это интересами ее безопасности. За несколько дней до этого Соловьев вместе с коллегой по утренней радиопрограмме "Полный контакт" и журналистом Арменом Гаспаряном обсудили посты Лариной в Facebook.

Часть эфира, посвященного Лариной, называлась "Либералы, зачем вы лжете?". Ведущие начали с поста, в котором Ларина обвиняла Соловьева в провокации нападения на журналистов радиостанции.

"Теперь на работе так, — комментировала она фотографию пырнувшего ее коллегу ножом. — Соловьев очень хотел, скотина. Кто, говорит, заткнет их поганые рты? Нашлись добровольцы".

Предваряя обсуждение, Гаспарян назвал журналистку "откровенной сволочью". "Как известно, за весь вчерашний день они ["Эхо Москвы"] не нашли подтверждения своих слов, хотя эфир "Вестей FM" они мониторят, все эфиры есть на YouTube", — сказал Гаспарян.

Соловьев при этом отметил, что перед ним никто не извинился, и обвинил журналистов "Эха" и поддерживающих их в травле.

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. В редакцию пробрался мужчина, вооруженный ножом. Ослепив охрану перцовым балончиком, он отыскал журналистку и полоснул ей горло. Атаковавшим оказался гражданин Израиля Борис Гриц, он обвинил ведущую в навязчивом сексуальном преследовании посредством телепатии. Мужчине предъявлено обвинение и назначена судебно-психиатрическая экспертиза.