Тверской суд Москвы арестовал на 25 суток оппозиционера Николая Ляскина, главу московского отделения незарегистрированной "Партии прогресса" Алексея Навального. Ляскина задержали в воскресенье на Тверской улице в Москве во время массовой акции протеста.

Как сообщают коллеги Ляскина, судья признал его виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения демонстрации).

В воскресенье после задержания Ляскина положили в Боткинскую больницу: по словам оппозиционера, полицейский ударил его по голове в автозаке. Ляскин сказал, что все произошло на глазах 11 человек, которые находились с ним в одном полицейском автобусе.

Ляскин сообщил, что сначала его повезли в Красносельское ОВД, но когда он вызвал туда скорую помощь, полиция, "чтобы не допустить его общения с врачами", повезла оппозиционера в ОВД при стадионе "Лужники". Оттуда Ляскина забрали в больницу.

Во время акции был задержан и сам Алексей Навальный. Он вышел на Тверскую улицу в районе метро Маяковская, прошел по улице несколько сотен метров и был схвачен полицейскими. В понедельник Тверской суд Москвы приговорил его к 15 суткам ареста за сопротивление сотрудникам полиции.

Кроме того, были арестованы все, кто находился в офисе "Фонда по борьбе с коррупцией": его сотрудники в тот момент вели прямую трансляцию с митингов, проходивших в других российских городах. Правоохранительные органы обвинили их в том, что они отказались повиноваться требованиям сотрудников полиции покинуть здание.

Как заявили в ФБК, сначала полицейские заявляли об угрозе пожара, позже объяснили свои требования тем, что в полицию поступил звонок о возможном минировании офиса. Как утверждают сотрудники антикоррупционного фонда, полиция изъяла всю технику, находившуюся в офисе.

Большую часть задержанных в офисе ФБК суд в понедельник приговорил к семи суткам ареста, включая не имевших отношение к ФБК сотрудников технической компании, помогавшей вести трансляцию. Некоторые из них до сих пор ожидают суда и им, скорее всего, придется провести еще одну ночь в СИЗО.

Глава предвыборного штаба Навального Леонид Волков, также находившийся в офисе ФБК, получил десять суток ареста.

26 марта по всей России прошли несанкционированные акции с требованием борьбы с коррупцией, в ходе которых были задержаны сотни людей. В московской акции протеста приняли участие, по разным данным, от 8 до 30 тысяч человек.

Поводом для протестных акций в российских городах стало расследование фонда Навального о предполагаемой "тайной империи" премьер-министра Дмитрия Медведева. В своем фильме "Он вам не Димон" Навальный утверждал, что Медведев через сеть некоммерческих организаций владеет многочисленной роскошной недвижимостью в России и за рубежом. На YouTube фильм фонда Навального посмотрели более 12 млн пользователей.