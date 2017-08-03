Руководителя предвыборной кампании оппозиционера Алексея Навального Леонида Волкова оштрафовали на 300 тысяч рублей за повторное нарушение правил организации митингов.

Административные дела из-за агитационных мероприятий 8-9 июля возбудили сразу против трех оппозиционеров: Алексея Навального, главы его федерального штаба Леонида Волкова и главы московского штаба — Николая Ляскина. Навальный и Ляскин пока ждут решения по своим делам — в это же время в Москве открывается новый штаб Навального.

О претензиях со стороны правоохранительных органов оппозиционеры узнали лишь накануне суда. Участковые из отдела внутренних дел района "Даниловский" в среду вечером доставили Волкову повестки на имя Навального, Ляскина и его самого.

Изначально полицейские сообщили только, что речь идет о повторном нарушении оппозиционерами правил организации митингов, не уточнив о каких мероприятиях идет речь. Позже Волков опубликовал сам текст протокола об административном правонарушении.

В документе, в частности, говорится, что Волков повторно в течение года организовал публичное мероприятие без согласования с властями "через видеохостинг Ю-туб", после чего полиция и Росгвардия выявили граждан, которые "в заранее спланированное время" "по определенному для каждого адресу" раздавали прохожим "средства наглядной агитации".

"Данные средства наглядной агитации несут в себе применяемую для политического воздействия информацию, способствующую формированию у неопределенного круга лиц положительного отношения к гр-ну А.А.Навальному", — заключили в полиции, назвав это "скрытой формой коллективного публичного мероприятия".

"Митингуют против чего-то или за что-то, пикетируют здания и учреждения; в законе ясно прописано, в чем заключаются эти формы мероприятий и чем отличаются друг от друга. Раздача листовок и газет на улице не является ни одним из них", — прокомментировал утверждения полиции сам Волков.

Глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный в декабре 2016 года объявил о намерении выдвигаться в президенты на выборах 2018 года.

Российские официальные лица отмечали, что судимость главы Фонда борьбы с коррупцией не позволит ему стать зарегистрированным кандидатом. Несмотря на это, Навальный продолжает вести кампанию, открывая предвыборные штабы в крупных городах страны.

На штабы не раз совершали нападения идеологические противники Навального и провокаторы, также туда под разными предлогами приезжала полиция. Самого Навального дважды обливали зеленкой в публичных местах. Из-за последнего случая у политика серьезно пострадало зрение на одном глазу.

Вечером в среду о своем задержании сообщил пресс-секретарь предвыборной кампании политика Руслан Шаведдинов. Шаведдинов сообщил в "Твиттере", что его задержали, когда он приехал на встречу с волонтерами, но встречу провести не успел.

"Прилетел в Казань. Назначил встречу с волонтерами на 19:00. Только что пришли эшники и чувак из ФСБ и увозят меня в отделение. Такой день." — написал Шаведдинов в "Твиттере". Причины его задержания до сих пор не известны.