В Индии сокрушительное поражение на выборах в законодательное собрание штата Манипур потерпела гражданская активистка Иром Шармила, которая до этого голодала на протяжении почти 16-ти лет. На выборах Шармила получила всего 90 голосов.

Шармила избиралась от собственной партии "Альянс народного возрождения и справедливости" в одном округе с действующим главным министром штата Окрамом Ибоби Сингхом, представляющим партию "Индийский национальный конгресс". За него проголосовали 18,5 тысячи человек, передает РИА Новости, тогда как за активистку — всего 90 человек. По словам Шармилы, она не ожидала такого результата и больше не намерена участвовать в выборах.

5 ноября 2000 года Иром Шармила начала беспрецедентную акцию гражданского неповиновения — голодовку, которая продлилась 15 лет 9 месяцев и 4 дня. Женщине тогда было 28 лет.

Главным требованием голодовки была отмена действия акта о специальных полномочиях вооруженных сил, который давал военнослужащим широкие возможности в борьбе с многочисленными сепаратистскими группировками на северо-востоке Индии. Поводом к такому шагу стало убийство в городе Малом служащими военизированного корпуса "Стрелки Ассама" 10 мирных граждан, в том числе двоих детей.

Женщина отказалась принимать пищу, пить воду, расчесываться и смотреть в зеркало, пока не будет отменен спорный закон. Через три дня акции она была задержана, ей предъявили обвинения в "попытке совершить самоубийство". Из-за ухудшающегося состояния здоровья голодающей власти прибегли к процедуре принудительного кормления. За эту акцию Шармила получила прозвище Железная Леди Манипура.