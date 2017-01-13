Тонер заверил, что соответствующие оценки даются Вашингтоном по итогам "юридического процесса, детального анализа и расследования".

Вопрос о действиях российских летчиков в Сирии был поднят по следам сенатских слушаний с участием кандидата в госсекретари США Рекса Тиллерсона. Сенатор-республиканец Марко Рубио спрашивал у Тиллерсона, готов ли тот признать действия РФ в Сирии военными преступлениями. Будущий госсекретарь в ответ подчеркивал, что такие обвинения требуют "серьезных доказательств" и выдвигать их, опираясь лишь на публично доступную информацию, он не может. Вместе с тем кандидат на пост госсекретаря США назвал действия Москвы в САР "неприемлемым поведением", напоминает ТАСС.

Тонер на брифинге заявил, что позиция администрации уходящего президента Барака Обамы "согласуется" с такими заявлениями Тиллерсона. "Хотя мы решительно осуждаем действия России, в особенности вокруг Алеппо, мы еще не делали заключений о том, что они являются военными преступлениями", — также указал представитель Госдепартамента.

Госсекретарь США Джон Керри 7 октября 2016 года заявил, что действия РФ и правительственных сил в Сирии должны расследоваться как военные преступления. Позднее в пресс-службе объяснили, что Керри не обвинял Россию, а предложил провести расследование ударов, наносимых по мирному населению.

Операцию в Сирии Россия начала 30 сентября 2015 года, в ней участвуют ВКС России, которые поддерживают действия правительственной армии Башара Асада. В настоящее время на сирийской территории продолжают действовать два российских военных объекта: на аэродроме Хмеймим и в порте Тартус.