Отсутствие секретной информации в незасекреченной версии доклада о вмешательстве России в процесс президентских выборов в США объясняется стремлением спецслужб защитить свои источники и методы. С таким заявлением в ходе брифинга выступил официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби.



"Все представители нашего разведсообщества пришли к одному заключению, за который они поручились на минувшей неделе, и который они подтвердили на частных заседаниях с некоторыми членами Конгресса, а также на встречах с президентом США Бараком Обамой и избранным президентом Дональдом Трампом. Этого факта должно быть достаточно, чтобы довериться их выводам", — заявил Кирби.

По его словам, никого не должно удивлять, что в публичной версии защищается "чувствительная" информация, поскольку раскрыть ее "было бы крайне безответственно по отношению к тем, кто ее предоставил".

Один из журналистов, присутствовавших в зале, отметил, что спецслужбы расценили вероятность причастия Москвы к хакерским атакам как "высокую", однако точно такой же "высокий уровень уверенности" фигурировал и в докладе спецслужб о наличии в Ираке оружия массового поражения в 2001 году, что привело к разрушительным последствиям — целой войне, основанной на ложных выводах.

На это Кирби лишь вновь повторил, что доказательства должны оставаться в тайне и "большинство американцев думают также": "Я не думаю, что стоит сравнивать то, что произошло в 2001 году, с нынешней ситуацией".

Журналист в ответ спросил: почему власти США уверены в том, что общество должно просто довериться слову разведывательных агентств. "Я думаю и вы, и все остальные прекрасно понимают, что спецслужбы отвечают за то, чтобы национальные секреты оставались в тайне. Это позволит защитить всех нас в перспективе", — заявил Кирби.

На этом, впрочем, представитель СМИ не успокоился и попросил представителя внешнеполитического ведомства объяснить, почему ситуация с Ираком в 2001 году и с Россией сейчас не могут быть сопоставлены. После нескольких минут препираний Кирби признал, что тогда "ошибки были сделаны", но с тех пор прошло 15 лет, и спецслужбы "усовершенствовали навыки получения информации, координации, анализа данных".

Доклад о вмешательстве России в процесс выборов в США был опубликован американскими спецслужбами в начале января. В незасекреченной части документа утверждается, что российское руководство с помощью хакерских атак пыталось дискредитировать кандидата от демократов и создать условия, благоприятные для победы республиканца.

Незасекреченная часть доклада сильно сокращена по сравнению с секретной версией, изложенной на 50 страницах, которую показали только нынешнему и будущему президентам США, а также лицам к ним приближенным. В публичной версии доклада отмечается, что методы, инструменты и источники этих исследований не могут быть раскрыты и останутся засекреченными. Таким образом, никаких доказательств в опубликованном докладе не было.