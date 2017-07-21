Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на пресс-брифинге заявила, что Вашингтон осуждает насилие на востоке Украины и призывает Россию соблюдать перемирие.

"США осуждают последнее насилие на востоке Украины. Последние 24 часа считаются самыми кровавыми в 2017 году. На данный момент известно, что восемь украинских солдат были убиты, пять из которых, по предварительным данным, были убиты в результате атаки силами, поддерживаемыми Россией", — сказала она.

Нойерт подчеркнула, что Вашингтон снова "призывает Россию и силы, которые находятся на востоке [Украины], немедленно соблюдать перемирие" и минские соглашения.

Ранее спикер минобороны Украины Андрей Лысенко заявил о гибели в Донбассе девяти военнослужащих вооруженных сил Украины за сутки. По его словам, четверо военнослужащих погибли во время обстрела села Красногоровка, еще двое — при обстреле села Новгородского и Марьинки.

Россия неоднократно заявляла, что на территории Донбасса не находятся российские военнослужащие и что Москва не принимает участия в военном конфликте в Донбассе.