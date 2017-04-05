Депутаты фракции КПРФ требовали поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции инициировать проверку "по фактам о якобы противоправной деятельности упомянутых благотворительных фондов и физических лиц", чтобы "привлечь к ответственности либо фигурантов этого дела, либо тех, кто опубликовал эту информацию, если выяснится, что она недостоверна". Инициаторами протокольного поручения о проверке были депутаты от КПРФ Николай Коломейцев, Сергей Решульский и Юрий Синельщиков.

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции единоросс Василий Пискарев отметил, что есть формальные основания для отклонения для данного документа. В частности, по его словам, протокольное поручение никакого отношения к отчету правительства по итогам 2016 года не имеет. "Этого уже достаточно для того, чтобы отклонить проект протокольного поручения. Но для отклонения проекта протокольного поручения не это является главным аргументом".

Пискарев, бывший первый замглавы Следственного комитета, заявил, что "по роду своей работы предыдущей" ему "приходилось много раз иметь дело с материалами, которые поступали от так называемого ФБК, который организовал и возглавил гражданин Навальный". "Могу уверенно сказать, что ни одного его так называемое расследование, в том числе и последнее, о котором идет речь, ничего не имело и не имеет общего с истиной, а тем более борьбой с коррупцией, которую он так активно навязывает и пропагандирует", — сказал Пискарев.

"Продукт его творчества, как выяснялось ранее, и уверен, что здесь ситуация такая же — некий симбиоз грязи, фантазии, постановочных трюков и фальсификаций с ярко выраженным политико-провокационным подтекстом", — заявил единоросс.

Ранее 5 апреля спикер парламента Вячеслав Володин призвал не вовлекать парламент в проверку фактов расследования политика Алексея Навального, так как "пострадавшей стороны нет, фактов взятки нет", а фильм ФБК "распространяет лживую информацию".

В КПРФ объясняли, что готовятся к такому развитию событий и на случай, если для принятия поручения не соберется необходимое число голосов, в партии предусмотрели инициативу о парламентском расследовании. Для принятия протокольное поручение должно набрать 226 голосов. Для внесения вопроса о создании комиссии по расследованию на рассмотрение Думы необходимо как минимум 90 подписей парламентариев.

Теперь из думской фракции КПРФ поступают противоречивые заявления по поводу коррупционного скандала. С одной стороны коммунисты намерены добиться от главы правительства более "вразумительной позиции", с другой стороны звучит критика Навального, организовавшего "провокации" 26 марта.

Сам Медведев впервые прокомментировал фильм ФБК лишь спустя месяц. Он назвал расследование ФБК "чушью", "какими-то бумажками" и "компотом", за которым скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и "шкурных" целей. Согласно опросу "Левада-Центра", рейтинг одобрения деятельности премьера России после этого фильма, упал на 10 процентов.