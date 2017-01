В центре Иерусалима, неподалеку от стен Старого города, грузовик врезался в толпу прогуливающихся по бульвару пешеходов, ранив по меньшей мере 15 человек.

По данным Рейтер, по меньшей мере три человека погибли, однако другие агентства пока не подтверждают эту информацию.

Представитель полиции в интервью израильскому радио заявила, что это был теракт.

Известно, что полиция открыла огонь по водителю грузовика, однако неизвестно, был ли он убит.

Новость дополняется



Four killed in Jerusalem after truck rams into pedestrians in suspected attack https://t.co/eNIWGZ96l1

— Haaretz.com (@haaretzcom) 8 января 2017 г.

Arab #terrorist truck attack, #Jerusalem. 3 IDF dead, 1 IDF critical, 6 serious, 15 light. Soldiers from officers course from Gedud Erez. pic.twitter.com/VOqU2T7k2M

— Israel News Online (@IsraelNewsOrg) 8 января 2017 г.