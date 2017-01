В сообщении утверждалось, что "президент Трамп получил огнестрельное ранение в руку". Вскоре после публикации пост был удален, однако целый ряд пользователей успел его ретвитнуть.

Позднее в Twitter корпорации появилось сообщение о ложном характере размещенной информации: "Приносим свои извинения всем, кто увидел необычный твит на нашем аккаунте этим утром. По всей видимости, нас взломали. Сейчас мы устанавливаем, каким образом".

Apologies to anyone who saw an unusual Tweet from our account this morning. We do appear to have been hacked and we are looking into how. MR