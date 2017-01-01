Хельсинки: гражданин Эстонии на автомобиле въехал в толпу людей

Foto: stock.xchng 31 декабря, В Хельсинки легковой автомобиль выехал на тротуар и наехал на пешеходов в районе станции метро "Сиилитие". По данным полиции, в результате инцидента несколько пешеходов серьезно пострадали. В происшествие оказались вовлечены семь различных транспортных средств, пишет Yle. Как сообщил Delfi комиссар криминальной полиции Хельсинки Пекка Сеппала, за рулем автомобиля находился гражданин Эстонии. По словам полицейского с водителем, вероятно, случился сердечный приступ. После столкновения с людьми автомобиль продолжил движение "на довольно большой скорости", задев семь припаркованных возле метро машин, сообщает полиция.

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