В размещенном в фейсбуке видеообращении Ходорковский ответил на вопрос, считает ли Собчак "креатурой Кремля". По его словам, креатурой Кремля является сам Владимир Путин или человек, которого он назначит в качестве преемника.

"Собчак играет ту политическую игру, которую ей позволяют играть. Точно так же, как и все политики на сегодняшнем российском политическом пространстве играют ту игру, которую им позволяют играть. В тот момент, когда они выходят за очерченные им границы, они оказываются в тюрьме", — сказал Ходорковский.

На вопрос о том, собирается ли он финансировать президентскую кампанию Собчак, он ответил, что не будет. "Финансировать кампанию Ксении Собчак я не буду. Я считаю, это выборы без выбора, поэтому смысла в том, чтобы финансировать такую компанию, никакого нет", — подчеркнул Ходорковский.

Собчак 18 октября объявила о планах участвовать в выборах президента 2018 года. В эфире Дождя она сказала, что "разговаривает с большим количеством бизнесменов" и уже есть люди, готовые "дать значительное финансирование". The Bell со ссылкой на знакомых Собчак пишет, что она могла обратиться за помощью к бизнесменам Михаилу Прохорову и Михаилу Фридману. Источники из их окружения это категорически отрицают.