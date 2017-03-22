У России нет пути вне Европы

Ходорковский любит бывать в Германии. Именно в Берлин под Рождество 2013 года его — выпущенного из тюрьмы — доставил частный самолет, зафрахтованный бывшим министром иностранных дел Гансом-Дитрихом Геншером. В этот день ему исполнилось бы 90 лет, напомнил Ходорковский и отметил, что именно благодаря Геншеру он вообще оказался на свободе.

Но дело не только в этом. Германия, по его словам, была и остается движущей силой Европейского Союза, а будущее России Ходорковский не видит вне европейского контекста и пространства. Поэтому и германо-российские отношения ему представляются ключевыми. При этом он имеет в виду отношения не с Кремлем, а с российским обществом.

Для Кремля, пояснил Ходорковский, монополизация контактов с Европой по типу "железного занавеса" была бы наилучшим решением, "поскольку общеевропейские ценности — верховенство права, подотчетность власти обществу, демократия чужды его природе и представляют опасность для стабильности режима".

Но сегодня опустить такой занавес невозможно. "Именно поэтому, — убежден Ходорковский, — Кремль не оставит своих попыток воздействовать на остальные европейские страны путем пропаганды, вмешательства в выборы, поддержки радикальных сил и отдельных политиков". Цель — ослабить, а в идеале разрушить политическое и экономическое единство Европы, чтобы столкнуть Россию с европейского пути развития.

ТВ и "дебилизация" всей страны

Противодействовать такой политики, воспроизводству авторитаризма должно было бы само российское общество, но оно, указал Ходорковский, "слабо и вынужденно находится вне политики". Вынужденно потому, пояснил он, что "Кремль категорически не приветствует любые неподконтрольные ему формы гражданской активности", а государственное телевидение, по его словам, намеренно "дебилизирует население", поскольку "людьми с мифологическими представлениями о мире управлять намного проще".

Но ведь есть же интернет, возразил ведущий вечера в ESMT, бывший посол США в ФРГ Джон Корнблум, ведь люди имеют возможность получать правдивую информацию. Да, согласился Ходорковский, в России у многих есть доступ к интернету, "но для того, чтобы разобраться в информации, нужно иметь не только доступ к ней, но и привычку, умение работать головой".

Российскому обществу нужна поддержка, и такую поддержку, по его мнению, могла бы оказать Германия. "Наряду с усилиями по сдерживанию Кремля необходимо продолжать усилия по вовлечению российского гражданского общества в общеевропейские процессы", — заявил он, имея в виду культурные, научные, журналистские, студенческие обмены и просто персональные контакты.

В качестве примера Ходорковский назвал Иосифа Кобзона, попавшего под европейские визовые санкции. "Я убежден, что преимущества свободного культурного обмена превышают возможные издержки, — сказал он, — так что пусть приезжает".

Красные линии для Путина

Что же касается отношений с Кремлем, то тут бывший российский олигарх ратует за жесткий подход, за политику сдерживания. Тактика Путина, считает Ходорковский, состоит в том, что он раз за разом заходит за флажки, отслеживает реакцию, а затем либо движется дальше, либо отступает на шаг назад.

"Если мы не хотим раскачивания баланса внутри европейских стран, то необходимо провести очень четкие красные линии и продемонстрировать готовность к жесткой реакции на попытки их игнорирования", — сказал оратор и привел такой пример: на попытку повлиять на выборы следует не блефовать, а сразу отвечать высылкой или арестом.

При всем при этом Ходорковский остается оптимистом. Он убежден, что в ближайшее десятилетие маятник в России обязательно качнется в сторону реформ и модернизации. Но произойдет это не вследствие недовольства населения положением дел в экономике, а из-за нарастания разногласий между представителями властных элит.

"Все больше людей в высших и средних эшелонах власти осознают, что каждый новый год стагнации снижает конкурентоспособность страны и ее элиты, увеличивает риск разрушительного сценария смены власти", — заявил Ходорковский, считающий эту смену в ближайшие 6-8 лет "весьма вероятной", а в ближайшие 15 — "практически неизбежной".