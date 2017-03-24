



Юрист сообщил, что бывший президент уже позавтракал у себя дома в районе Маср-эль-Гедида. Завтрак проходил в компании его родственников и нескольких близких друзей, передает ТАСС.





2 марта Кассационный суд Египта полностью оправдал экс-президента по делу о гибели людей во время массовых протестов в дни январской революции 2011 года. После этого Генеральная прокуратура Египта дала согласие на освобождение Мубарака из-под стражи. Последние годы он отбывал наказание, находясь под стражей в военном госпитале.