И больше его никто не видел. Семь самых загадочных и резонансных историй исчезновения детей

В разных уголках мира каждый день пропадают дети, точное количество подобных случаев трудно установить. Некоторые из таких загадочных исчезновений благодаря отчаянным поискам близких, добровольцев, полиции и сыщиков становятся резонансными и широко освещаются в СМИ на протяжении долгого времени.

В мае исполнится ровно десять лет известного случая, когда в Португалии бесследно пропала трехлетняя британка Мадлен Маккейн (на верхнем фото). Ее исчезновение не раскрыто до сих пор.

В свою очередь, на прошлой неделе была, наконец, поставлена точка в другом таинственном исчезновении ребенка, тоже получившего большую огласку в западных СМИ. 25 мая 1979 года в центре Нью-Йорка в районе Манхэттена по пути в школу пропал шестилетний американец Итан Патц (на фото ниже).

Foto: AFP/Scanpix

Именно при расследовании этого дела в 80-е годы впервые в США на пачках молока стали печатать изображения пропавших людей. Раскрыть историю исчезновения Патца удалось лишь спустя 30 лет. За похищение и убийство мальчика в 2012 году был задержан Педро Эрнандес. Приговор ему вынесли еще через 5 лет. 18 апреля этого года Эрнандес был осужден на пожизненный срок без права помилования, пишет "NY Daily News".

Ниже — семь случаев таинственных и до сих пор не раскрытых пропаж детей за последние годы, получивших громкую огласку в западных СМИ. Вероятно, их уже нет в живых, но утверждать это стопроцентно нельзя. Как и нет железных доказательств виновности подозреваемых в совершении преступлений.