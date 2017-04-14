Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) опровергла информацию о своих потерях в результате американской бомбардировки с применением сверхмощной фугасной авиабомбы GBU-43. Об этом сообщает близкое к боевикам агенство Amaq.

"Специальный источник Amaq сообщает, что в результате вчерашнего удара американской бомбы GBU-43/B в провинции Нангархар силы ИГ не понесли потерь убитыми или ранеными", — говорится в заявлении агентства.

Сверхмощный боеприпас был применен в четверг, 13 апреля, в афганской провинции Нангархар. Как заявило американское командование, при помощи GBU-43 военные надеялись уничтожить систему тоннелей и пещер, которую используют боевики. Подготовка операции заняла несколько месяцев. В результате взрыва бомбы, по данным афганских силовиков, были убиты 36 боевиков.

Обозначение "мать всех бомб" (Mother Of All Bombs) — альтернативная расшифровка аббревиатуры MOAB, которая официально расшифровывается как Massive Ordnance Air Blast (сверхтяжелая фугасная авиационная бомба). Сила ее взрыва составляет 11 тонн в тротиловом эквиваленте, радиус поражения — около 140 метров.

На фото к статье — кадры из видео взрыва бомбы GBU-43/B, опубликованного Вооруженными силами США.