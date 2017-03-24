В ночь на 24 марта группа вооруженных террористов попыталась проникнуть на территорию городка воинской части в Наурском районе Чечни. В результате завязавшегося боя погибли шесть росгвардейцев, трое получили ранения. Военнослужащие ликвидировали шесть боевиков. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что боевики напали на войсковую часть Росгвардии в Чечне, чтобы захватить оружие для совершения терактов. После нападения боевиков войска национальной гвардии на Северном Кавказе были приведены в повышенную боевую готовность.

Угроза повторного нападения экстремистов на части Росгвардии в Чечне минимальна, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин.

"Даже если будет повторная провокация, она будет отражена, а после этого будет проведена тотальная зачистка. У ребят, которые могли там дальше по пещерам прятаться, полетят головы", — сказал парламентарий в интервью для Lenta.ru.

По его мнению, чеченские боевики не осознают подлинных возможностей российской армии. "Они продолжают жить в своем мире. Та разорванная, не обеспеченная, измученная армия, которая была в начале 1990-х, — эта армия давно закончилась", — пояснил он, подчеркнув, что сейчас российские войска оснащены современным оружием.

В частности, Росгвардия может осуществлять зачистку бандформирований с воздуха. "Живая сила противника уничтожается таким способом: поднимается ночью вертолет с тепловизорами, и все незаконные скопления боевиков ликвидируются", — добавил Шерин.