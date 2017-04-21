Террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за предвыборный теракт в Париже и назвала имя террориста, который открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем.

В пропагандистском журнале террористов Amaq стрелка называют Абу Юсуфом аль-Бельжики (то есть Бельгийцем), сообщает в Twitter основатель мониторинговой группы SITE Рита Кац. Известно, что во Францию он приехал на поезде из Бельгии, как и его возможный сообщник, объявленный в розыск. В результате теракта в центре столицы Франции за два дня до президентских выборов убит один полицейский, еще двое получили ранения.

Обозреватель Майкл Хоровиц предполагает, что столь быстрое утверждение ИГ об ответственности за стрельбу может свидетельствовать о том, что атака была не просто вдохновлена, а организована террористами. То же предположение сделала и Рита Кац: по ее мнению, ИГ знало об атаке заранее.

Прокуратура Франции в ночь на пятницу заявила, что личность стрелка установлена, но имени его правоохранители называть не стали в связи с розыском предполагаемых сообщников.

Издание Parisien и агентство АР позже сообщили, что обыски проходили в жилище 39-летнего Карима Шорфи, которого полиция считает главным подозреваемым. Le Figaro сообщает, что подозреваемый — рецидивист с большой криминальной историей. В 2005 году его осудили на 15 лет за три покушения на убийство, в том числе двух офицеров полиции.

BFMTV сообщает, что обыски идут в доме, где жил подозреваемый. Приводится фотография обыска в автомобиле стрелка.

Инцидент со стрельбой в центре французской столицы произошел в четверг около 21:00 по местному времени. Стрелок вышел из остановившейся на светофоре машины и начал стрелять по полицейским — предположительно, из автомата Калашникова. В ходе перестрелки один полицейский был убит, двое получили ранения, один из них сейчас в критическом состоянии. Стрелявший был убит ответным огнем силовиков.

Елисейские поля — крупнейший проспект Парижа, расположенный в западной части города в непосредственной близости от Елисейского дворца — рабочей резиденции президента Франции, напоминает ТАСС. В настоящий момент вся авеню полностью оцеплена, магазины и рестораны закрыты, станции метро блокированы, все посторонние эвакуированы с места происшествия.

Теракт произошел в тот момент, когда по национальному телеканалу France-2 шел последний большой предвыборный эфир с участием всех 11 кандидатов в президенты, которые в воскресенье примут участие в первом туре выборов главы государства. Сразу после случившегося президент республики Франсуа Олланд созвал экстренное совещание в Елисейском дворце, участие в котором принимает и премьер-министр Бернар Казнев. Олланд не будет переизбираться.

Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон и лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен отменили все свои предвыборные мероприятия, намеченные на пятницу. Такое решение политики приняли после того, как в четверг вечером в центре Парижа был убит полицейский и двое были ранены.

"В сложившихся условиях я вынужден отменить все поездки, запланированные на завтра (пятницу)", — сказал Фийон, комментируя теракт.

Ле Пен выразила соболезнования всем полицейским в связи со случившимся. "Сочувствие и солидарность с нашими силами правопорядка, которые вновь оказались целью", — написала она.