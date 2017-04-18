Зрителям показывали постановку Viacrucis de Jesús, посвященную последним часам жизни Иисуса. По предварительной версии, 23-летний актер поскользнулся на подставке, на которой стоял во время "повешения".

Зрители пытались реанимировать актера до приезда скорой помощи, однако он умер по пути в больницу. По факту произошедшего инициировано полицейское расследование, но основной версией считается несчастный случай.

За последний годы это не первый случай случайного самоуйбиства на театральной сцене. Так, в январе 2016-го во время спектакля в Театре Lux в Пизе (Италия), играя сцену самоубийства, случайно повесился актер Рафаэль Шумахер. Актера вытащили из петли благодаря бдительности одного из зрителей, но Шумахер впал в кому и через неделю умер в больнице.

Сцена самоубийства с участием Шумахера происходила во внутреннем дворе театра. Веревка, на которой предстояло повеситься его персонажу, была прикреплена к растущему там же фиговому дереву.

Одна из версий случившегося — суицид: по словам руководства театра, изначально героя Шумахера должны были застрелить, но сам актер настоял на замене сцены.

Как выяснилось в ходе полицейского расследования, во время инсценировки повешения подставка, на которую должен был опираться актер, оказалась передвинута. Кроме того, на нем почему-то не оказалось ремня безопасности, который должен был его поддерживать, не позволяя задохнуться. Неизвестно также, почему петля оказалась настоящей, — по словам одного из актеров, она должна была быть фальшивой.