Власти Индии решили закупить у Израиля образцы так называемого нелетального оружия после продолжительных массовых беспорядков в индийском штате Джамму и Кашмир, большинство населения которого составляют мусульмане. В июле 2016 года индийские силы безопасности убили одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль-Муджахиддин", что спровоцировало массовые волнения. Для разгона толпы полицейские применяли пластиковые пули и слезоточивый газ. В результате столкновений, по разным данным, погибли более 90 человек, ранены около 10 тысяч человек.

Чтобы избежать повторения подобных трагедий, индийские власти решили приобрести для водяных пушек так называемые вонючие бомбы - разновидность нелетального оружия, обладающего отвратительным ароматом - закупленные боеприпасы источали запах разложившихся тел и гниющего мусора.

Как уточняет газета Hindustan Times, израильские силы безопасности успешно используют эти бомбы против палестинских демонстрантов с 2008 года. Индийские власти возлагали большие надежды на бомбы-вонючки.

"Мы все перепробовали: чили-гранаты (дымовые гранаты из самого острого перца чили - ИФ), дымовые шашки со слезоточивым газом, оглушающие гранаты, цветные дымовые шашки, резиновые пули, гранаты, вызывающие раздражение кожи - но все это не принесло ожидаемого результата," - заявил изданию The Telegraph представитель министерства внутренних дел Индии.

Силы полиции центрального резерва (CRPF) Индии решили протестировать действие бомб-вонючек на своем контингенте в Кашмире. Там располагаются 60 тыс. человек, задача которых помогать местной полиции в поддержании правопорядка и проведении контртеррористических операций.

Каково же было удивление командования CRPF, когда ни один из "демонстрантов" не сдвинулся с места. "Возможно, у индийцев более высокий порог терпимости к зловонию", - попытался объяснить ситуацию чиновник, имевший отношение к испытаниям.

Высказывается предположение, что в Индии - второй по численности населения стране мира - люди привыкли к отвратительным запахам: из-за огромных свалок и вездесущей грязи у них выработалась резистентность к неприятным запахам. Индия ежегодно производит около 60 млн тонн мусора. "Мы утонем в наших экскрементах", - заявил ранее директор неправительственного центра науки и окружающей среды Сунита Нарайн.