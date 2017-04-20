Разведслужбы США начали расследование с целью выявить информатора сайта Wikileaks среди сотрудников ЦРУ, сообщает CBSNews. ЦРУ в расследовании помогает Федеральное бюро расследований.

По информации CBS, ЦРУ и ФБР полагают, что "крот" передавал Wikileaks данные об используемых американской разведкой изощренных методах кибершпионажа. Ссылаясь на источники, знакомые с ходом разбирательства, телеканал отметил, что осведомителя ищут среди тех кадровых сотрудников ЦРУ и ее частных подрядчиков, которые имели физический доступ к данным, обнародованным Wikileaks в начале марта.

CBS утверждает, что доступ к этим сведениям имели несколько сотен человек, и теперь спецслужбы проверяют каждого из них.

Как напоминает ТАСС, Wikileaks 7 марта выложила в открытый доступ массив данных о различных способах кибершпионажа, применяемых ЦРУ. Из этой информации, к примеру, следовало, что ведомство в Лэнгли способно устраивать кибератаки под чужим флагом, разработало вредоносные программы, позволяющие следить за людьми при помощи их мобильных телефонов, а также технологии, благодаря которым можно получить доступ к смартфонам по всему миру. Последние позволяют считывать аудиотрафик и электронные сообщения, в том числе в гордящихся защищенными соединениями мессенджерах WhatsApp и Telegram.

По свидетельству Wikileaks, утечку всех этих данных устроили бывшие подрядчики ключевого разведывательного органа США, которые, как и самый знаменитый разоблачитель цифровых секретов спецслужб Эдвард Сноуден, не хотели мириться с беззаконием в деятельности ЦРУ.

Директор ЦРУ Майкл Помпео во время выступления 13 апреля в Центре стратегических и международных исследований уверждал, что Wikileaks представляет собою по существу "негосударственную вражескую службу разведки, действующую по наущению таких государств, как Россия".